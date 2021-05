Il caso Zampa: è uscita dalla porta del ministero ed è rientrata dalla finestra. Gasparri all’attacco (Di mercoledì 12 maggio 2021) La speranza è l’ultima a morire. Nel caso di Sandra Zampa l’adagio è calzante al massimo grado. “Sul caso dell’ex sottosegretario dem, uscita dal ministero della Salute dalla porta e rientrata dalla finestra con una consulenza da parte del ministro Speranza, ho presentato una nuova interrogazione dopo le ultime notizie uscite sulla stampa”. A presentarla è l’azzurro Maurizio Gasparri. “Su questa vicenda avevamo invocato l’applicazione della legge; che vieta la possibilità di collaborazioni con enti di diritto pubblico alle persone che abbiano svolto incarichi di governo nei 12 mesi precedenti. Ma l’Antitrust ha invece ritenuto che questa palese incompatibilità non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) La speranza è l’ultima a morire. Neldi Sandral’adagio è calzante al massimo grado. “Suldell’ex sottosegretario dem,daldella Salutecon una consulenza da parte del ministro Speranza, ho presentato una nuova interrogazione dopo le ultime notizie uscite sulla stampa”. A presentarla è l’azzurro Maurizio. “Su questa vicenda avevamo invocato l’applicazione della legge; che vieta la possibilità di collaborazioni con enti di diritto pubblico alle persone che abbiano svolto incarichi di governo nei 12 mesi precedenti. Ma l’Antitrust ha invece ritenuto che questa palese incompatibilità non ...

Ultime Notizie dalla rete : caso Zampa Il caso Zampa: è uscita dalla porta del ministero ed è rientrata dalla finestra. Gasparri... Il Secolo d'Italia USA, l’amicizia tra un bambino con una gamba prostetica ed un cucciolo nato senza una zampa Una golden retriever nata senza una zampa anteriore è stata adottata dalla famiglia di Paxton Williams, un bambino di 7 anni al quale è stata amputata la gamba destra tre anni fa. I due sono diventati ...

Un infarto si porta via l’artigiano Zampa Titolare della Zeta salotti fondata dal padre Dante, morto come lui a 59 anni. Bassista per passione, suonava in un gruppo ...

Una golden retriever nata senza una zampa anteriore è stata adottata dalla famiglia di Paxton Williams, un bambino di 7 anni al quale è stata amputata la gamba destra tre anni fa. I due sono diventati ...Titolare della Zeta salotti fondata dal padre Dante, morto come lui a 59 anni. Bassista per passione, suonava in un gruppo ...