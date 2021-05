Il capitalismo verde non ci salverà (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le sinistre di tutto il mondo, ma anche molte destre. E poi governi, Unione europea, banche, multinazionali e fondi speculativi. Tutti a inneggiare a misure ecologiste, il mantra con cui chiunque voglia fare bella figura in questo momento si deve riempire la bocca. Si cominciano però a sentire voci critiche sul Pensiero Unico del cambiamento climatico. Strano ma vero, anche nel fronte progressista. Per la profezia, dobbiamo affidarci a Guy Debord (1931-1994). Nessuno meglio dell'autore de La società dello spettacolo, in fondo, avrebbe potuto immaginare il triste spettacolino chiamato «rivoluzione verde». Uomo di sinistra, rivoluzionario sui generis, fondatore dell'Internazionale situazionista: all'apparenza tutto tranne che un conservatore. Nel 1971 diede alle stampe un articolo intitolato Il pianeta malato, e provate a leggerlo senza immediatamente correre col ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le sinistre di tutto il mondo, ma anche molte destre. E poi governi, Unione europea, banche, multinazionali e fondi speculativi. Tutti a inneggiare a misure ecologiste, il mantra con cui chiunque voglia fare bella figura in questo momento si deve riempire la bocca. Si cominciano però a sentire voci critiche sul Pensiero Unico del cambiamento climatico. Strano ma vero, anche nel fronte progressista. Per la profezia, dobbiamo affidarci a Guy Debord (1931-1994). Nessuno meglio dell'autore de La società dello spettacolo, in fondo, avrebbe potuto immaginare il triste spettacolino chiamato «rivoluzione». Uomo di sinistra, rivoluzionario sui generis, fondatore dell'Internazionale situazionista: all'apparenza tutto tranne che un conservatore. Nel 1971 diede alle stampe un articolo intitolato Il pianeta malato, e provate a leggerlo senza immediatamente correre col ...

Advertising

panorama_it : Tutti a inneggiare a misure ecologiste, il mantra con cui chiunque voglia fare bella figura in questo momento si ri… - milapersiste : “Stiamo parlando di un modo di produzione che ha quale finalità ultima l’auto-accrescimento del capitale; rispetto… - penstep1987 : @nonexpedit Creiamo una situazione per cui l'auto a gazzosa venga 'imposta' per massimizzare il profitto...se nel f… - calzelunghe17 : RT @filippo_nesi: 'Un capitalismo «verde» o è una mistificazione o è un ossimoro'. (Vladimiro Giacché) - VinterChampagne : RT @filippo_nesi: 'Un capitalismo «verde» o è una mistificazione o è un ossimoro'. (Vladimiro Giacché) -

Ultime Notizie dalla rete : capitalismo verde Idee ingenue per migliorare la politica e tutelare l'ambiente ...a chi verrà dopo di noi sarà tanto inferiore quanto migliore sarà il matrimonio tra il verde dell'... Attraverso il digitale, dobbiamo passare da un capitalismo consumistico a un capitalismo della cura. ...

Rise Up 4 Climate Justice: "appunti su ENI e la vera transizione ecologica" ... danno e sfruttamento su cui agisce il capitalismo verde: - ingiustizia sociale : la transizione è sempre pagata da soggetti deboli. L'accesso a forme di vita più sane ed eco - compatibili è ...

Il capitalismo verde non ci salverà Panorama "La pandemia ha reso necessario un profondo ripensamento delle relazioni tra architettura e natura" Convinto che l’uomo fosse parte di un Tutto e che a forza di aggredire, dilaniare e mercificare la Terra la giovane società industriale avrebbe finito per compromettere il futuro dell’umanità, il 4 lu ...

Un piccolo Dossier sul disastro ecologico in corso Mai come in questo momento la retorica della “rivoluzione verde” rischia di sommergerci. E come accade con le menzogne ripetute all’infinito, lascia la sua impronta nella massa della popolazione, spin ...

...a chi verrà dopo di noi sarà tanto inferiore quanto migliore sarà il matrimonio tra ildell'... Attraverso il digitale, dobbiamo passare da unconsumistico a undella cura. ...... danno e sfruttamento su cui agisce il: - ingiustizia sociale : la transizione è sempre pagata da soggetti deboli. L'accesso a forme di vita più sane ed eco - compatibili è ...Convinto che l’uomo fosse parte di un Tutto e che a forza di aggredire, dilaniare e mercificare la Terra la giovane società industriale avrebbe finito per compromettere il futuro dell’umanità, il 4 lu ...Mai come in questo momento la retorica della “rivoluzione verde” rischia di sommergerci. E come accade con le menzogne ripetute all’infinito, lascia la sua impronta nella massa della popolazione, spin ...