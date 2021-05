Ibrahimovic stagione finita, la Svezia spera di averlo per l’Europeo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Addio al rush finale per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese finito ko allo Stadium salterà le prossime tre partite e spera di esserci all’Europeo “Si tratta di una lieve distorsione, Ibrahimovic non giocherà contro Torino e Cagliari, per la gara con l’Atalanta vediamo“. Pioli in conferenza stampa aveva lasciato aperto uno spiraglio per vedere Zlatan in campo, in quella che presumibilmente, sarà la sfida da dentro o fuori per la Champions contro l’Atalanta in programma il prossimo 23 maggio a Bergamo. Evidentemente la distorsione al ginocchio sinistro, rimediata nella sfida con la Juventus, è molto più grave del previsto e c’è chi parla di 3/4 settimane di stop che sancirebbero, oltre alla sicura chiusura prematura della stagione con il Milan, la seria possibilità di alzare bandiera bianca anche per ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Addio al rush finale per Zlatan, lo svedese finito ko allo Stadium salterà le prossime tre partite edi esserci al“Si tratta di una lieve distorsione,non giocherà contro Torino e Cagliari, per la gara con l’Atalanta vediamo“. Pioli in conferenza stampa aveva lasciato aperto uno spiraglio per vedere Zlatan in campo, in quella che presumibilmente, sarà la sfida da dentro o fuori per la Champions contro l’Atalanta in programma il prossimo 23 maggio a Bergamo. Evidentemente la distorsione al ginocchio sinistro, rimediata nella sfida con la Juventus, è molto più grave del previsto e c’è chi parla di 3/4 settimane di stop che sancirebbero, oltre alla sicura chiusura prematura dellacon il Milan, la seria possibilità di alzare bandiera bianca anche per ...

