I trans vandalizzano la sede di Arcilesbica | “Prese di mira perché siamo contro il Ddl Zan”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Bologna, 12 mag — Ipassano alle vere e proprie intimidazioni nei confronti delle femministe di, «colpevoli» del gravissimo reato di contestare l’approvazione di alcuni punti del liberticida Ddl Zan. «L’altra notte — spiega in un post su Facebook Cristina Gramolini, presidente di— l’esterno delladi “La Comune” a Bologna, dove la nostra associazione è ospitata, è stato imbrattato con la scritta “arcistronze”, firmato “RABBIA” e il nome dicancellato con vernice nera». Iperseguitano le femministe diContrarie all’utero in affitto e all’introduzione della categoria fluida di «identità di genere» che si tradurrebbe in un indebolimento della donna biologicamente tale a favore di ...