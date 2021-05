I tifosi della Lazio ci provano, l’Atalanta ha avviato i contatti ma Buffon accetta solo l’estero (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il portiere Gigi Buffon ha annunciato ufficialmente l’addio alla Juventus, è stata una storia d’amore bellissima quella tra l’estremo difensore e la Vecchia Signora. La breve parentesi con la maglia del Psg non ha cambiato il giudizio dei tifosi bianconeri, Buffon continua ad essere un idolo dentro e fuori dal campo. Nell’ultima stagione non è stato preso molto in considerazione, il classe 1978 ha intenzione di sentirsi ancora protagonista oppure appenderà i guanti al chiodo. Sono in corso valutazioni e molto dipenderà dalle offerte, Buffon è un portiere in grado di garantire almeno un’altra stagione ad alti livelli, l’intenzione è superare nuovi record. Superlega, è ufficiale: aperta indagine su Juventus, Barcellona e Real Madrid Le offerte per Buffon Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaSono già ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il portiere Gigiha annunciato ufficialmente l’addio alla Juventus, è stata una storia d’amore bellissima quella tra l’estremo difensore e la Vecchia Signora. La breve parentesi con la maglia del Psg non ha cambiato il giudizio deibianconeri,continua ad essere un idolo dentro e fuori dal campo. Nell’ultima stagione non è stato preso molto in considerazione, il classe 1978 ha intenzione di sentirsi ancora protagonista oppure appenderà i guanti al chiodo. Sono in corso valutazioni e molto dipenderà dalle offerte,è un portiere in grado di garantire almeno un’altra stagione ad alti livelli, l’intenzione è superare nuovi record. Superlega, è ufficiale: aperta indagine su Juventus, Barcellona e Real Madrid Le offerte perFoto di Elisabetta Baracchi / AnsaSono già ...

Advertising

LegaSalvini : LA VERITÀ: I TIFOSI DELLA LEGGE ZAN CONFESSANO: «SERVE AD APRIRE ALL’UTERO IN AFFITTO» - FBiasin : Hanno cambiato la formula della #CoppaItalia: - Solo 40 squadre, le 20 di A e di B. - Via il 15 agosto. - Subito i… - Noiconsalvini : LA VERITÀ: I TIFOSI DELLA LEGGE ZAN CONFESSANO: «SERVE AD APRIRE ALL’UTERO IN AFFITTO» - GMarkabaoui : @lory_pasquali In più vabbè, io mi affido alle potenzialità della squadra che sta letteralmente volando in questo p… - Ern4Pel : @MaggicaPolly @UmbeRoma @OfficialASRoma @PinoVaccaro77 La scelta del tecnico e la modalità 'Wow' della comunicazion… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi della Crotone, Cosmi: 'Mai subito così tanti gol in undici partite, forse sono rincoglionito' ... da qui a parlare di giovani della Primavera mi pare eccessivo. Teniamo molto a questa partita'. ...restare concentrati fino all'ultima giornata e dare una piccola soddisfazione alla società e ai tifosi'...

Chievo, Aglietti: "Venezia avversario ostico" Stamani ci ha fatto piacere trovare lo striscione dei tifosi a Veronello, ci hanno fatto sempre ...migliorare la qualità dei passaggi e anche il possesso palla efficace sarà una chiave importante della ...

Anche i tifosi della Cavese piangono Loris: «La morte non ha colore» Il Portico News Serie B, parte il campionato BeSports ma anche di stare vicino ai nostri tifosi durante il periodo della pandemia mantenedo l’emozione della serie BKT nel cuore della gente”. Tutti i match della competizione saranno trasmessi sui canali ...

Crotone, Cosmi: 'Mai subito così tanti gol in undici partite, forse sono rincoglionito' Serse Cosmi, allenatore del Crotone, presenta in conferenza stampa la sfida contro l'Hellas Verona: "Il Verona in questi due anni, sotto la gestione Juric, ...

... da qui a parlare di giovaniPrimavera mi pare eccessivo. Teniamo molto a questa partita'. ...restare concentrati fino all'ultima giornata e dare una piccola soddisfazione alla società e ai'...Stamani ci ha fatto piacere trovare lo striscione deia Veronello, ci hanno fatto sempre ...migliorare la qualità dei passaggi e anche il possesso palla efficace sarà una chiave importante...ma anche di stare vicino ai nostri tifosi durante il periodo della pandemia mantenedo l’emozione della serie BKT nel cuore della gente”. Tutti i match della competizione saranno trasmessi sui canali ...Serse Cosmi, allenatore del Crotone, presenta in conferenza stampa la sfida contro l'Hellas Verona: "Il Verona in questi due anni, sotto la gestione Juric, ...