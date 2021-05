I terroristi di Hamas e il conflitto israelo-palestinese. La lettura di Fiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non basterebbe un trattato per spiegare la complessità del conflitto israelo-palestinese che, in queste ore, ha avuto una recrudescenza che fa rabbrividire. Da poco, Hamas ha fatto sapere di aver lanciato duecento razzi contro Israele, in segno di rappresaglia “per le operazioni condotte a Gaza, contro immobili abitati da popolazione civile”. Cento di questi, anche sulla città di Tel Aviv. Il vero problema “è che da guerra per la rivendicazione di un territorio, è diventata una guerra per l’eliminazione, dalla cartina geografica, dello Stato d’Israele. E, questo, è inaccettabile”. Ne è convinto Emanuele Fiano, deputato ebreo del Partito Democratico che, su Formiche, da una sua interpretazione del conflitto tra lo stato ebraico e le organizzazioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non basterebbe un trattato per spiegare la complessità delche, in queste ore, ha avuto una recrudescenza che fa rabbrividire. Da poco,ha fatto sapere di aver lanciato duecento razzi contro Israele, in segno di rappresaglia “per le operazioni condotte a Gaza, contro immobili abitati da popolazione civile”. Cento di questi, anche sulla città di Tel Aviv. Il vero problema “è che da guerra per la rivendicazione di un territorio, è diventata una guerra per l’eliminazione, dalla cartina geografica, dello Stato d’Israele. E, questo, è inaccettabile”. Ne è convinto Emanuele, deputato ebreo del Partito Democratico che, su Formiche, da una sua interpretazione deltra lo stato ebraico e le organizzazioni ...

