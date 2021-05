I risultati di Serie A | 36ª giornata | indicazioni per Champions League e salvezza | la classifica

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Si è giocata la 36ªdel campionato del campionato diA, sono arrivate interessantiche riguardano la qualificazione ine la. Nel primo match successo facile del Napoli che ha dominato in lungo ed in largo contro l’Udinese, 5-1 il risultato finale. In zonapareggio tra Cagliari e Fiorentina. L’Atalanta non si ferma più e vince anche contro il Benevento, colpo del Genoa contro il Bologna. L’Inter non si ferma e ottiene altri tre punti contro la Roma, successo all’ultimo respiro della Lazio contro il Parma. Dominio del Milan contro il Torino, ok la Juventus con il Sassuolo. Pareggio tra Sampdoria e Spezia. Tutti ie la. PROGRAMMA ...

...classe nella 36/a e terz'ultima giornata del campionato di calcio diA, lasciando aperta la corsa alla Champions. In coda, Benevento sempre più nei guai con la sconfitta a Bergamo. I: ...22.43A,36.a giornata Nella lotta Champions, successi per Milan (roboante 7 - 0 in casa del Torino), Atalanta (2 - 0 al Benevento) e Juve (3 - 1 al Sassuolo). NAPOLI - UDINESE (martedì) 5 - ...Sono terminati i match delle ore 20.45, validi per la 36ª giornata di Serie A. In vetta vincono tutte le pretendenti alla Champions. La Juventus vince 3-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo un ...Tutte le statistiche in vista del match di stasera tra Lazio e Parma, gara in programma all'Olimpico alle 20:45.