I ricollocamenti volontari e il miraggio della solidarietà europea: la strategia dell’Italia sui migranti rischia di fallire di nuovo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli Stati europei per il ricollocamento delle persone soccorse in mare. È questo l’obiettivo fissato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in uno dei colloqui avvenuti con il commissario europeo agli Affari Interni, Ylva Johansson, dopo gli sbarchi di migranti avvenuti negli ultimi giorni. Tuttavia, pur riconoscendo la necessità di promuovere un sistema di solidarietà europea, la Commissione europea ha spiegato che al momento nessuno Stato membro ha preso impegni per accogliere i migranti arrivati in questi giorni in Italia. A partire dal 2015, a seguito della crisi dei rifugiati, l’Europa aveva approvato un piano di redistribuzione per aiutare i Paesi di frontiera, come Grecia, Italia, Malta e Spagna. I grandi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un meccanismo temporaneo ditra gli Stati europei per il ricollocamento delle persone soccorse in mare. È questo l’obiettivo fissato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in uno dei colloqui avvenuti con il commissario europeo agli Affari Interni, Ylva Johansson, dopo gli sbarchi diavvenuti negli ultimi giorni. Tuttavia, pur riconoscendo la necessità di promuovere un sistema di, la Commissioneha spiegato che al momento nessuno Stato membro ha preso impegni per accogliere iarrivati in questi giorni in Italia. A partire dal 2015, a seguitocrisi dei rifugiati, l’Europa aveva approvato un piano di redistribuzione per aiutare i Paesi di frontiera, come Grecia, Italia, Malta e Spagna. I grandi ...

Advertising

Global16938439 : RT @claudiocerasa: L’Ue spera nei ricollocamenti volontari. Il problema: ''la Libia non è la Turchia” - claudiocerasa : L’Ue spera nei ricollocamenti volontari. Il problema: ''la Libia non è la Turchia” - ilfoglio_it : Gli arrivi non si fermano e l'Unione vorrebbe regolare i flussi a monte. Intanto, in Germania e Francia si preparan… - Carmine13051963 : RT @ylucaselli: Quelli di sx che hanno incoraggiato l’immigrazione a prescindere con il dl sicurezza,ora invocano l’Europa. Come se già non… - Vito_Cipolla : RT @ylucaselli: Quelli di sx che hanno incoraggiato l’immigrazione a prescindere con il dl sicurezza,ora invocano l’Europa. Come se già non… -