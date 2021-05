I fondotinta ideali da indossare con la mascherina | la selezione

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un dilemma che affligge tutte le persone che utilizzato ilal giorno d’oggi è: come non macchiare la? L’unica soluzione, che vale anche per i rossetti, è quella di scegliereche presentino la formula no transfer. Chi è costretto a stare fuori casa o magari in ambienti chiusi e a contatto con altre persone deve necessariamentelaanti contagio. E se dovesse macchiarsi con il? Una soluzione efficace per fortuna esiste, l’importante è prestare maggiore attenzione in fase di shopping. Prima di tutto è importante capire cosa significa scegliere un make-up con la formula no transfer. Ilin questione può essere sia liquido che in polvere. Scegliere la formula no transfer significa che, a prescindere ...