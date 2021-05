I Ferragnez cambiano casa | Chiara Ferragni entusiasta | “Stanno ancora costruendo i nostri piani”

(Di giovedì 13 maggio 2021) I. L’attico a City Life – preso da Fedez nel 2016 dopo aver rotto con Giulia Valentina – il prossimo anno tornerà sul mercato perché ihanno deciso di trasferirsi. Fedez e, con la nascita della piccola Vittoria, hanno sentito l’esigenza di trasferirsi in unadi proprietà ed è quello che faranno nell’estate del prossimo anno, quando il nuovo appartamento sarà ultimato. “Io e Fede abbiamo comprato la nostra primainsieme familiare qui a Milano” – ha ditoai follower di Instagram – “Quella in cui siamo adesso è in affitto. È unain cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la ...

Advertising

infoitcultura : I Ferragnez cambiano casa, ecco quanto costa l'affitto della loro vecchia dimora - GiuseppeporroIt : I Ferragnez cambiano casa: ecco il costo dell'affitto del loro attuale attico! #ferragnez #chiaraferragni #Fedez - Novella_2000 : I Ferragnez cambiano casa, ecco quanto costa l’affitto della loro vecchia dimora -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez cambiano

Novella 2000

News Ihanno comprato un appartamento e presto lasceranno l'attico in cui vivono attualmente, che non è di proprietà Pubblicato su 12 Maggio 2021 Chiara Ferragni e Fedezcasa ! Non ...hanno comprato un appartamento e presto lasceranno l'attico in cui vivono attualmente, che non è di ...Nella gallery sopra le case vip. LEGGI ANCHE. Il videogioco ufficiale di Chiara Ferragni. LEGGI ANCHE. I Clooney cercano casa nel sud della Francia Non si tratterà di una villa, ma di un appartamento: ...I Ferragnez hanno comprato un appartamento e presto lasceranno l'attico in cui vivono attualmente, che non è di proprietà ...