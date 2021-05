I Cinquestelle sono i transgender della politica: non hanno più il centro di gravità permanente (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non c’è bisogno di approvare la “Zan” per consacrare legislativamente la fluidità di genere. Almeno in politica, dove essa già impera sotto forma di Movimento Cinquestelle. Partiti al grido di «né destra né sinistra», i grillini sono diventati l’una e l’altra. Ermafroditi a terga alterne. Dapprima hanno fornicato con la Lega, poi pomiciato con il Pd per lanciarsi, infine, nella grande ammucchiata a sostegno di Draghi. Da negazione assoluta a copulazione continua. In parallelo, hanno dovuto adeguare all’irresistibile tendenza del gender fluidity anche i contenuti. Infatti, li rivoltano ogni volta come vecchi calzini. Cinquestelle e il Ponte sullo Stretto L’ultimo e più clamoroso è il “sì” del sottosegretario Cancelleri al Ponte sullo Stretto . A conferma che ormai il M5S può dire tutto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non c’è bisogno di approvare la “Zan” per consacrare legislativamente la fluidità di genere. Almeno in, dove essa già impera sotto forma di Movimento. Partiti al grido di «né destra né sinistra», i grillinidiventati l’una e l’altra. Ermafroditi a terga alterne. Dapprimafornicato con la Lega, poi pomiciato con il Pd per lanciarsi, infine, nella grande ammucchiata a sostegno di Draghi. Da negazione assoluta a copulazione continua. In parallelo,dovuto adeguare all’irresistibile tendenza del gender fluidity anche i contenuti. Infatti, li rivoltano ogni volta come vecchi calzini.e il Ponte sullo Stretto L’ultimo e più clamoroso è il “sì” del sottosegretario Cancelleri al Ponte sullo Stretto . A conferma che ormai il M5S può dire tutto ...

