“Ho una malattia intima”. Il dolore della fidanzata vip: “Mi ha rovinato la vita” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giorgia Soleri, la fidanza di Damiano David parla della sua malattia. Ormai è uscita allo scoperto, per la gioia di quanti non stavano più nella pelle. Il frontman dei Maneskin, giovanissima band vincitrice dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, è impegnato con la modella e influencer Giorgia Soleri da ben 4 lunghi anni. Dopo la rivelazione sui social, anche il racconto della malattia. Giorgia Soleri è nata a Roma nel 1995. Secondo le informazioni divulgate, la fidanzata di Damiano dei Maneskin lavora come modella e influencer e collabora con l’agenzia Deck Communication. Del suo passato e della sua formazione non si conosce praticamente nulla, ma il profilo Instagram di Giorgia Soleri è molto attivo e seguito. Dalla vittoria di Sanremo 2021 sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giorgia Soleri, la fidanza di Damiano David parlasua. Ormai è uscita allo scoperto, per la gioia di quanti non stavano più nella pelle. Il frontman dei Maneskin, giovanissima band vincitrice dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, è impegnato con la moe influencer Giorgia Soleri da ben 4 lunghi anni. Dopo la rivelazione sui social, anche il racconto. Giorgia Soleri è nata a Roma nel 1995. Secondo le informazioni divulgate, ladi Damiano dei Maneskin lavora come moe influencer e collabora con l’agenzia Deck Communication. Del suo passato esua formazione non si conosce praticamente nulla, ma il profilo Instagram di Giorgia Soleri è molto attivo e seguito. Dalla vittoria di Sanremo 2021 sul ...

