Highlights e gol Lazio-Parma 1-0, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gli Highlights e i gol di Lazio-Parma, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in cui i padroni di casa guidati da Simone Inzaghi sono riusciti ad imporsi 1-0 di misura sulla formazione ospite grazie alla rete siglata alla scadere da Ciro Immobile. In virtù di questo risultato i biancocelesti salgono a quota 67 punti e restano in corsa per la Champions League, mentre il già retrocesso Parma incassa la settima sconfitta consecutiva. Ecco le azioni salienti e le marcature della partita. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Glie i gol di, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di, in cui i padroni di casa guidati da Simone Inzaghi sono riusciti ad imporsi 1-0 di misura sulla formazione ospite grazie alla rete siglata alla scadere da Ciro Immobile. In virtù di questo risultato i biancocelesti salgono a quota 67 punti e restano in corsa per la Champions League, mentre il già retrocessoincassa la settima sconfitta consecutiva. Ecco le azioni salienti e le marcature della partita. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

