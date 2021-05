Herpes labialis | cause | trattamenti e il ruolo dell’alimentazione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’esposizione al sole, momenti di tensione intensa e l’arrivo del ciclo mestruale possono dare via alla risalita dell’, un virus che vive in qualche modo dentro di noi, perché sta sempre nei gangli nervosi dove è inattaccabile. Quando si presenta Con la presenza di alcuni elementi esterni, in certe persone (il 20% dei casi in media) il virus si ripresenta e con esso il prurito, le vescicole, le crosticine in un percorso che è quasi sempre classico e qualche volta comporta una sorta di debolezza, tanto che una volta si parlava di febbre sulle labbra. Dopo la guarigione dall’infezione primaria che a volte non crea alcun disturbo, il virus dell’rimane per tutta la vita allo stato latente nell’organismo a livello dei gangli sensitivi corrispondenti alla zona infetta e quindi può causare le ...