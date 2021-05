Harry l’americano | in California il principe ha trovato la sua “casa spirituale”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilavrebbela sua “” in. Ad affermarlo è Bryony Gordon, esperto delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. Il Duca di Sussex sarebbe riuscito a trovare un “senso” da quando si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie. “La rabbia del passato è scomparsa ed è stata sostituita da un senso di scopo – afferma Gordon – Lanon è più soltanto la nuovafisica di, ma ora è anche quella”. LEGGI ANCHE => Meghan Markle ederisi per una foto del piccolo Archie “Ilche non possiamo vedere è forse ...