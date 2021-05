“Hanno sparato al Papa”, 40 anni fa l’attentato a Wojtyla. Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Hanno sparato al Papa”, 40 anni fa l’attentato a Wojtyla Roma, 12 mag. (askanews) – Sono le 17.17 del 13 maggio 1981: Giovanni Paolo II, il primo Papa straniero, viene colpito da due colpi di arma da fuoco. A sparargli, in una piazza San Pietro gremita, è il turco Ali Agca. Wojtyla si accascia nella Fiat Campagnola scoperta (oggi esposta ai Musei Vaticani) che attraversa due ali di folla. La veste bianca diventa rossa: il primo proiettile lo colpisce all addome, il secondo a una mano. La corsa al Gemelli, l estrema unzione del segretario personale, don Stanislao. Il mondo è sconvolto: Hanno sparato al Papa. L’immagine fa il giro del mondo. Ma c’è un altra fotografia a impressionare: ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) “al”, 40faRoma, 12 mag. (askanews) – Sono le 17.17 del 13 maggio 1981: GiovPaolo II, il primostraniero, viene colpito da due colpi di arma da fuoco. A sparargli, in una piazza San Pietro gremita, è il turco Ali Agca.si accascia nella Fiat Campagnola scoperta (oggi esposta ai Musei Vaticani) che attraversa due ali di folla. La veste bianca diventa rossa: il primo proiettile lo colpisce all addome, il secondo a una mano. La corsa al Gemelli, l estrema unzione del segretario personale, don Stanislao. Il mondo è sconvolto:al. L’immagine fa il giro del mondo. Ma c’è un altra fotografia a impressionare: ...

