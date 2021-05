Gregorio Paltrinieri oro nella 5 km agli Europei: “Non penso alle critiche. Oggi ho fatto a spallate” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 5 km degli Europei 2021 di nuoto di fondo. Il fuoriclasse carpigiano è stato impeccabile al Lupa Lake di Budapest e ha toccato la piastra in prima posizione, mettendo così un sigillo di lusso in acque libere. Il 26enne, Campione Olimpico sui 1500 metri, si è reso protagonista di un micidiale rush finale: negli ultimi 300 metri ha alzato il ritmo della sua azione, ha sfoderato tutta la sua proverbiale potenza e ha sverniciato gli avversari con una disinvoltura davvero sbalorditiva. L’azzurro ha dimostrato di essere in eccellente forma e di potersi presentare alle Olimpiadi di Tokyo per giganteggiare sia in vasca (800 e 1500 metri) che nel fondo. La distanza a cinque cerchi è la 10 km (che si disputerà domani in questa rassegna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha vinto la meda d’oro5 km degli2021 di nuoto di fondo. Il fuoriclasse carpigiano è stato impeccabile al Lupa Lake di Budapest e ha toccato la piastra in prima posizione, mettendo così un sigillo di lusso in acque libere. Il 26enne, Campione Olimpico sui 1500 metri, si è reso protagonista di un micidiale rush finale: negli ultimi 300 metri ha alzato il ritmo della sua azione, ha sfoderato tutta la sua proverbiale potenza e ha sverniciato gli avversari con una disinvoltura davvero sbalorditiva. L’azzurro ha dimostrato di essere in eccellente forma e di potersi presentareOlimpiadi di Tokyo per giganteggiare sia in vasca (800 e 1500 metri) che nel fondo. La distanza a cinque cerchi è la 10 km (che si disputerà domani in questa rassegna ...

Advertising

ItaliaTeam_it : GREGORIOOOOOOOOOOOO! DEVASTANTEEEEEEEEE! ?? Rush finale pazzesco, Gregorio Paltrinieri CAMPIONE D'EUROPA nella 5 km… - Coninews : ?? GREG SEI UNICO ?? Nelle acque del lago Lupa Gregorio #Paltrinieri conquista il titolo europeo ?? nella 5 km! La fe… - rtl1025 : ?????? Gregorio #Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto in corso a #Budapest… - eleitaliana : RT @rtl1025: ?????? Gregorio #Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto in corso a #Budapest. L'altro… - gaiaitaliacom : Straordinario Gregorio Paltrinieri. Vince l’Oro agli Europei in acque libere nella 5km di fondo -

Ultime Notizie dalla rete : Gregorio Paltrinieri Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri comincia l'estenuante avventura europea con la 5 km OA Sport Quanti soldi ha guadagnato Gregorio Paltrinieri vincendo la 5 km agli Europei? Montepremi e cifre Gregorio Paltrinieri ha fatto centro agli Europei 2021 di nuoto in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Il Campione Olimpico dei 1500 metri si è imposto nella 5 km di fondo disputata al Lupa ...

Nuoto: Paltrinieri, 'voglio vincere tutto in acque libere e in piscina' Budapest, 12 mag. -(Adnkronos) - "Siamo arrivati a Bupapest con un ottimo lavoro alle spalle e per verificare la condizione, anche in vista degli allenamenti che ci separano dalle Olimpiadi. Domani c' ...

Gregorio Paltrinieri ha fatto centro agli Europei 2021 di nuoto in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Il Campione Olimpico dei 1500 metri si è imposto nella 5 km di fondo disputata al Lupa ...Budapest, 12 mag. -(Adnkronos) - "Siamo arrivati a Bupapest con un ottimo lavoro alle spalle e per verificare la condizione, anche in vista degli allenamenti che ci separano dalle Olimpiadi. Domani c' ...