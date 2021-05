Gravina spinge: 'Serie A a 18 squadre, ma prima del 2024. E sugli stipendi...' (Di mercoledì 12 maggio 2021) "L'idea di una Serie A a diciotto squadre è un mio principio fondamentale e sono contento che la Lega di Serie A abbia cominciato a parlarne. Ma il 2024 mi sembra una data lontana". Il presidente ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) "L'idea di unaA a diciottoè un mio principio fondamentale e sono contento che la Lega diA abbia cominciato a parlarne. Ma ilmi sembra una data lontana". Il presidente ...

Advertising

CorriereQ : Gravina spinge: “Serie A a 18 squadre, ma prima del 2024. E sugli stipendi…” - Gazzetta_it : #Gravina spinge: 'Serie A a 18 squadre, ma prima del 2024. E sugli stipendi...' - sportli26181512 : Infantino e l'assist per Gravina: 'Meno squadre e play off buone idee per i campionati': Il presidente della Figc G… -