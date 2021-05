Grandi navi, Camera dà via libera definitivo al decreto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Viadell'Aula dellaallegge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, il ...

Advertising

fabbri333 : Grandi navi: Camera, via libera definitivo al decreto - Ultima Ora - ANSA - sara_moretto : Approvato definitivamente il decreto in materia di trasporti che, tra le cose, incarica l’Autorità Portuale di indi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Grandi navi: Camera, via libera definitivo al decreto: (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Via libera definiti… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Grandi navi, Camera dà via libera definitivo al decreto #grandinavi - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Grandi navi, Camera dà via libera definitivo al decreto #grandinavi -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi navi Grandi navi: Camera, via libera definitivo al decreto Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Il ...

Grandi navi, Camera dà via libera definitivo al decreto ... il cosiddetto 'Grandi navi'. Il provvedimento è stato approvato con 370 voti a favore, 16 contrari (i deputati di L'Alternativa c'è) e 29 astenuti (i deputati di Fdi).

Grandi navi: Camera, via libera definitivo al decreto Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. (ANS ...

Grandi navi, Camera dà via libera definitivo al decreto Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, il c ...

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Il ...... il cosiddetto ''. Il provvedimento è stato approvato con 370 voti a favore, 16 contrari (i deputati di L'Alternativa c'è) e 29 astenuti (i deputati di Fdi).Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. (ANS ...Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, il c ...