Granada CF-Real Madrid (giovedì H 22.00): formazioni, quote, pronostici. Si ferma anche Marcelo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid nello scontro diretto di sabato, l’occasione per il Real Madrid era propizia: battere il Siviglia avrebbe significato prendere la testa della classifica e dipendere solo da sè stessi. Invece alla fine è stato un 2-2 riacciuffato nel finale grazie a una deviazione di Hazard su tiro di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il pareggio tra Barcellona e Atleticonello scontro diretto di sabato, l’occasione per ilera propizia: battere il Siviglia avrebbe significato prendere la testa della classifica e dipendere solo da sè stessi. Invece alla fine è stato un 2-2 riacciuffato nel finale grazie a una deviazione di Hazard su tiro di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

cheobravo : RT @GoalItalia: Marcelo fatto fuori dal Real: Zidane lo esclude per motivi disciplinari ????? Solo tre difensori a disposizione ?? https://t.… - Silvia_Mio86 : RT @GoalItalia: Marcelo fatto fuori dal Real: Zidane lo esclude per motivi disciplinari ????? Solo tre difensori a disposizione ?? https://t.… - GoalItalia : Marcelo fatto fuori dal Real: Zidane lo esclude per motivi disciplinari ????? Solo tre difensori a disposizione ?? - notiziasportiva : Il #RealMadrid, dopo lo stop casalingo contro il Siviglia, verrà ospitato da un #Granada molto arrabbiato dopo la s… - BackAngelo : @diego_tvl @Torrenapoli1 Anche il Granada era in emergenza... Sono partite che non si sbagliano... Se I Colchoneros… -