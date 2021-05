GOSSIP GIRL 2021, il reboot: quando esce, cast, trama, anticipazioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ehi, New York, saluta GOSSIP GIRL! La misteriosa “fonte segreta” che negli anni passati ha sconvolto e stravolto le lussuose vite dell’élite di Manhattan è tornata! A luglio su Hbo Max andranno in onda i dieci episodi dell’atteso reboot che riporta “in vita” l’incubo dei giovani rampolli newyorkesi, otto anni dopo il finale della serie nel quale il sito era stato oscurato. Leggi anche: Don Matteo 13: FLAVIO INSINNA ritorna, ma senza la “moglie” Ma chi si aspetta di rivedere Serena, Blair, Chuck, Nate e Dan (anche se non è da escludere la loro partecipazione per un cameo) resterà deluso, perché nel mirino della nuova e misteriosa GOSSIP GIRL c’è l’ultima generazione di adolescenti ricchi e viziati dell’Upper East Siders che, tra un tweet e una storia su Instagram, frequenta la ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ehi, New York, saluta! La misteriosa “fonte segreta” che negli anni passati ha sconvolto e stravolto le lussuose vite dell’élite di Manhattan è tornata! A luglio su Hbo Max andranno in onda i dieci episodi dell’attesoche riporta “in vita” l’incubo dei giovani rampolli newyorkesi, otto anni dopo il finale della serie nel quale il sito era stato oscurato. Leggi anche: Don Matteo 13: FLAVIO INSINNA ritorna, ma senza la “moglie” Ma chi si aspetta di rivedere Serena, Blair, Chuck, Nate e Dan (anche se non è da escludere la loro partecipazione per un cameo) resterà deluso, perché nel mirino della nuova e misteriosac’è l’ultima generazione di adolnti ricchi e viziati dell’Upper East Siders che, tra un tweet e una storia su Instagram, frequenta la ...

