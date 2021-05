'Gli uomini che ho sono questi': Pirlo come Sarri. E anche con Allegri... (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si cambiò Allegri nell'idea di proporre qualcosa di diverso. Nella storica diatriba tra 'giochisti' e 'risultatisti' ebbero la meglio i primi, affamati di spettacolo e desiderosi di trame più attente ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si cambiònell'idea di proporre qualcosa di diverso. Nella storica diatriba tra 'giochisti' e 'risultatisti' ebbero la meglio i primi, affamati di spettacolo e desiderosi di trame più attente ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Coni, perché la rielezione è la scelta migliore e qual è l'agenda Lo sport italiano nei suoi momenti più difficili ha sempre trovato la forza, o semplicemente ha avuto la fortuna, di mettere gli uomini giusti al posto giusto. È stato così con Onesti o Franchi, per esempio. Il Coni ha attraversato negli ultimi anni il cambiamento della riforma con la creazione Sport e Salute, a cui s'è ...

Coronavirus, un gene della calvizie potrebbe aumentare il rischio di Covid-19 negli uomini Wired.it Doppio arresto “europeo“ della polizia di ricercati per condanne in Romania Deve scontare una pena di 3 anni e 9 mesi per danneggiamento ed evasione fiscale e contributiva nel suo Paese. Gli agenti dell’ufficio Anticrimine del commissariato di Vigevano hanno arrestato L.M., 3 ...

Infarto: aumenta il rischio per le donne, muore il 43% L'insorgenza delle patologie cardiovascolari sta crescendo nelle donne. In Europa infatti le donne che muoiono per infarto e ictus sono il 43% ...

