Gli espulsi 5S si fanno il partito: dietro c'è Dibba? Pronta a nascere una nuova componente parlamentare che vede coinvolti gli espulsi dal Movimento 5 Stelle

Ultime Notizie dalla rete : Gli espulsi Gli espulsi 5S si fanno il partito: dietro c'è Dibba? Tutti e tre, tra l'altro, sono stati espulsi e considerati dissidenti dal Movimento 5 Stelle per lo stesso motivo: non aver votato la fiducia al governo Draghi. Proprio ieri, però, quasi a sancire la ...

Immigrazione, vengono espulsi ma rientrano in Italia: arresti a Lampedusa Gli arrestati, come disposto dal magistrato di turno, sono stati sottoposti ai domiciliari nell'hotspot dell'isola. Intanto la situazione a Lampedusa non ancora tornata alla normalit : a causa del ...

