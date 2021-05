**Giustizia: Martelli, 'assistiamo a lotte di potere senza politica, sono messe in scena'** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "Le vicende interne alla magistratura a cui assistiamo adesso altro non sono che interessi privati, sono lotte di potere. Certo, lo erano anche quelle del passato, quelle che ho vissuto da ministro e da imputato, sono messe in scene e depistaggi". Lo dice Claudio Martelli rispondendo alla Commissione regionale antimafia all'Ars che gli chiede se vede somiglianze tra quanto accade oggi rispetto al passato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "Le vicende interne alla magistratura a cuiadesso altro nonche interessi privati,di. Certo, lo erano anche quelle del passato, quelle che ho vissuto da ministro e da imputato,in scene e depistaggi". Lo dice Claudiorispondendo alla Commissione regionale antimafia all'Ars che gli chiede se vede somiglianze tra quanto accade oggi rispetto al passato.

