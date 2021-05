**Giustizia: Martelli, 'assistiamo a lotte di potere senza politica, sono messe in scena'** (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

ilriformista : Per l’ex ministro della Giustizia Claudio #Martelli “non si tratta più di deviazione politica, oggi c’è una degener… - TV7Benevento : **Giustizia: Martelli, 'assistiamo a lotte di potere senza politica, sono messe in scena'**... - trepazia : RT @ilriformista: Per l’ex ministro della Giustizia Claudio #Martelli “non si tratta più di deviazione politica, oggi c’è una degenerazione… - katiasantange11 : RT @ilriformista: Per l’ex ministro della Giustizia Claudio #Martelli “non si tratta più di deviazione politica, oggi c’è una degenerazione… - CesareBettani : RT @ilriformista: Per l’ex ministro della Giustizia Claudio #Martelli “non si tratta più di deviazione politica, oggi c’è una degenerazione… -