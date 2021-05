Giulia Salemi torna in Iran, "relazione finita". Pretelli piantato, impazzisce a telecamere nascoste | Video (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pierpaolo Pretelli è stato vittima di uno scherzo piuttosto pesante organizzato da Giulia Salemi, che si è avvalsa della complicità de Le Iene e di due suoi zii materni, originari dell'Iran. Tutto ha avuto inizio con una chiamata apparentemente innocua da parte dei parenti della influencer, che hanno voluto parlare con Pretelli: la chiacchierata si è subito trasformata in un interrogatorio tra “sei stato sposato?”, “quanto guadagni?”, “hai figli?”. L'ex velino di Striscia la Notizia ha risposto a tutto con una calma olimpica, salvo poi sbottare una volta chiusa la chiamata: “Tra un po' mi chiedeva i peli che ho sul c***”. Una settimana più tardi, gli zii della Salemi piombano a casa sua a Milano e mettono sotto torchio Pretelli: prima vogliono avere notizie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pierpaoloè stato vittima di uno scherzo piuttosto pesante organizzato da, che si è avvalsa della complicità de Le Iene e di due suoi zii materni, originari dell'. Tutto ha avuto inizio con una chiamata apparentemente innocua da parte dei parenti della influencer, che hanno voluto parlare con: la chiacchierata si è subito trasformata in un interrogatorio tra “sei stato sposato?”, “quanto guadagni?”, “hai figli?”. L'ex velino di Striscia la Notizia ha risposto a tutto con una calma olimpica, salvo poi sbottare una volta chiusa la chiamata: “Tra un po' mi chiedeva i peli che ho sul c***”. Una settimana più tardi, gli zii dellapiombano a casa sua a Milano e mettono sotto torchio: prima vogliono avere notizie ...

