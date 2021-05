Gissi (Cisl Scuola): il reclutamento nella scuola rispetta la Costituzione, basta polemiche infondate (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il segretario della Cisl scuola, Maddalena Gissi, in una nota, risponde all'editoriale apparso sul Corriere della Sera a firma del costituzionalista Sabino Cassese, in merito alla riforma dei concorsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il segretario della, Maddalena, in una nota, risponde all'editoriale apparso sul Corriere della Sera a firma del costituzionalista Sabino Cassese, in merito alla riforma dei concorsi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Gissi (Cisl Scuola): il reclutamento nella scuola rispetta la Costituzione, basta polemiche infondate - zazoomblog : Scuola: Gissi (Cisl) sanificatori? Meglio non centralizzare e ormai fondi assegnati - #Scuola: #Gissi #(Cisl)… - TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'sanificatori? Meglio non centralizzare e ormai fondi assegnati'... - Cisl_ER : RT @cislscuola: Gissi: apprezzabili le linee programmatiche di Bianchi, ora il Patto per la scuola e il nuovo contratto @CislNazionale @MIs… -