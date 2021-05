Giro d'Italia: Ewan vince allo sprint, Landa cade e si ritira (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Cattolica la 5/a tappa del Giro d Italia di ciclismo finita come previsto in volata, vinta dal velocista tasmaniano Caleb Ewan , ma la frazione pianeggiante che doveva essere un tranquillo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Cattolica la 5/a tappa deldi ciclismo finita come previsto in volata, vinta dal velocista tasmaniano Caleb, ma la frazione pianeggiante che doveva essere un tranquillo ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ?? Piacenza - Sestola ?? @JoeDombro ???? ?? @ADM_RossodiBuja ???? ?? @fiorebike ???? ??… - giroditalia : Buonanotte! Powered by @ENIT_italia #Giro - Agenzia_Ansa : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia, corre con un braccialetto per Giulio Regeni, friulan… - snorristorluson : @AquilottoEddy @CristinaMicoli L'idea di Eriksson nel 2000. Mettere i premi decrescenti come al giro d'Italia. - Martaferri4 : RT @msdsalute: 2° tappa del nostro giro d’Italia in tante storie, storie che lasciano a #cortodifiato Lei è Laura, affetta da #Ipertensione… -