Giro d’Italia, Alessandro De Marchi: “Era pericoloso, servono più protezioni! Troppi cambia di strada” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alessandro De Marchi ha conservato la maglia rosa al termine della quinta tappa del Giro d’Italia. Il friulano non ha riscontrato particolari difficoltà nel difendere il simbolo del primato in una frazione completamente pianeggiante da Modena a Cattolica. Il ribattezzato Rosso di Buja non è incappato nelle cadute che hanno caratterizzato la giornata, mietendo due vittime importanti come Mikel Landa e Pavel Sivakov. Il leader della classifica generale ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai, subito dopo l’arrivo: “La prima parte della tappa è stata abbastanza tranquilla mentre nel finale c’è stata tanta agitazione. Spero che i corridori che sono caduti negli ultimi km stiano bene. Domani cercherò di mantenere questa Maglia e di aiutare Dan Martin“. Il 34enne si è soffermato sulla sicurezza: “Se vogliamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)Deha conservato la maglia rosa al termine della quinta tappa del. Il friulano non ha riscontrato particolari difficoltà nel difendere il simbolo del primato in una frazione completamente pianeggiante da Modena a Cattolica. Il ribattezzato Rosso di Buja non è incappato nelle cadute che hanno caratterizzato la giornata, mietendo due vittime importanti come Mikel Landa e Pavel Sivakov. Il leader della classifica generale ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai, subito dopo l’arrivo: “La prima parte della tappa è stata abbastanza tranquilla mentre nel finale c’è stata tanta agitazione. Spero che i corridori che sono caduti negli ultimi km stiano bene. Domani cercherò di mantenere questa Maglia e di aiutare Dan Martin“. Il 34enne si è soffermato sulla sicurezza: “Se vogliamo ...

