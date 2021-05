Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Modena-Cattolica: percorso, altimetria, favoriti. La Romagna chiama la volata (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo un’insidiosa giornata tra pioggia e salite, il Giro d’Italia 2021 si concede una sorta di ‘tregua’, con la quinta tappa da Modena-Cattolica di 177 chilometri; una frazione che prevede un più che scontato finale allo sprint. Dunque quest’oggi potremo assistere al secondo scontro tra le ruote veloci del gruppo, che si sfideranno su di un rettilineo finale di quasi un chilometro che presuppone una volata davvero lunga e tirata. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTA tappa DEL Giro d’Italia 2021 DALLE ORE 12.45 percorso Sarà un tappa assolutamente pianeggiante che si svolgerà quasi interamente sulla statale n. 9 della via ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo un’insidiosa giornata tra pia e salite, ilsi concede una sorta di ‘tregua’, con la quintadadi 177 chilometri; una frazione che prevede un più che scontato finale allo sprint. Dunque quest’potremo assistere al secondo scontro tra le ruote veloci del gruppo, che si sfideranno su di un rettilineo finale di quasi un chilometro che presuppone unadavvero lunga e tirata. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTADELDALLE ORE 12.45Sarà unassolutamente pianeggiante che si svolgerà quasi interamente sulla statale n. 9 della via ...

