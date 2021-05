Giro d’Italia 2021, quinta tappa: la rivincita dello sprinter dagli occhi a mandorla nel giorno delle cadute eccellenti (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia che viaggiava da Modena a Cattolica lungo 177 km completamente pianeggianti. Il piccolo sprinter tasmaniano ha preceduto, al termine di una rimonta impressionante, il campione d’Italia e d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) che, grazie a questo piazzamento, ha conquistato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Terzo si è classificato Elia Viviani (Cofidis), che ha preceduto Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Fernando Gaviria (UAE Emirates). Tim Merlier (Alpecin – Fenix), trionfatore della volata di Novara, è giunto soltanto dodicesimo. Questa la sentenza di una frazione che avrebbe dovuto essere solo di trasferimento. Invece, una serie di capitomboli ha portato all’estromissione di tre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto ladelche viaggiava da Modena a Cattolica lungo 177 km completamente pianeggianti. Il piccolotasmaniano ha preceduto, al termine di una rimonta impressionante, il campionee d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) che, grazie a questo piazzamento, ha conquistato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Terzo si è classificato Elia Viviani (Cofidis), che ha preceduto Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Fernando Gaviria (UAE Emirates). Tim Merlier (Alpecin – Fenix), trionfatore della volata di Novara, è giunto soltanto dodicesimo. Questa la sentenza di una frazione che avrebbe dovuto essere solo di trasferimento. Invece, una serie di capitomboli ha portato all’estromissione di tre ...

