Giro d’Italia 2021, paura per Mikel Landa: bruttissima caduta a uno spartitraffico (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) bruttissima caduta per Mikel Landa nel finale della quinta tappa del Giro d’Italia 2021. Drammatico l’incidente per il ciclista basco, che per non sbattere contro un addetto che avrebbe segnalato lo spartitraffico, quasi lo investe, entra in rotta di collisione con un altro corridore, colpisce anche un cartellone stradale e finisce rovinosamente a terra. Resta giù immobile per alcuni minuti, poi viene caricato su una barella e portato in ospedale. Si teme un problema alla spalla. In alto il VIDEO. L’ORDINE DI ARRIVO LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAROLE DI DE MARCHI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021)pernel finale della quinta tappa del. Drammatico l’incidente per il ciclista basco, che per non sbattere contro un addetto che avrebbe segnalato lo, quasi lo investe, entra in rotta di collisione con un altro corridore, colpisce anche un cartellone stradale e finisce rovinosamente a terra. Resta giù immobile per alcuni minuti, poi viene caricato su una barella e portato in ospedale. Si teme un problema alla spalla. In alto il. L’ORDINE DI ARRIVO LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAROLE DI DE MARCHI SportFace.

