Giro d’Italia 2021, pagelle di oggi: Ewan da manuale, Viviani a mezzo gas. Finale di gara indecente (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quella odierna è stata una tappa divisa in una due parti: la prima di calma piatta, la seconda di bagarre, suspense, cadute, un Finale troppo insidioso, e una volata davvero tirata. Ad esultare è stato Caleb Ewan (Lotto Soudal), vincitore in rimonta dello sprint di Cattolica. Alle sue spalle i nostri Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ed Elia Viviani (Cofidis). A piangere invece, uno sfortunatissimo Mikel Landa (Bahrain Victorius), caduto a 4 km dal traguardo impattando contro una segnaletica stradale. Ad arrabbiarsi in molti, per un tracciato, quello del Finale di gara, ricco di insidie. oggi la sicurezza ha davvero scarseggiato. Caleb Ewan, 10: il decimo posto di Novara è soltanto un vecchio ricordo. Chi aveva ancora dei dubbi in merito alla sua condizione è stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quella odierna è stata una tappa divisa in una due parti: la prima di calma piatta, la seconda di bagarre, suspense, cadute, untroppo insidioso, e una volata davvero tirata. Ad esultare è stato Caleb(Lotto Soudal), vincitore in rimonta dello sprint di Cattolica. Alle sue spalle i nostri Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ed Elia(Cofidis). A piangere invece, uno sfortunatissimo Mikel Landa (Bahrain Victorius), caduto a 4 km dal traguardo impattando contro una segnaletica stradale. Ad arrabbiarsi in molti, per un tracciato, quello deldi, ricco di insidie.la sicurezza ha davvero scarseggiato. Caleb, 10: il decimo posto di Novara è soltanto un vecchio ricordo. Chi aveva ancora dei dubbi in merito alla sua condizione è stato ...

