Giro d'Italia 2021 oggi: classifica e risultati. Vince Ewan, Landa cade e si ritira (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una tappa, la 5 , a lungo quasi noiosa prima di un finale thriller soprattutto a causa delle cadute. A finire sull'asfalto sono tra gli altri il vincitore della frazione di ieri Joseph Dombrowski , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una tappa, la 5 , a lungo quasi noiosa prima di un finale thriller soprattutto a causa delle cadute. A finire sull'asfalto sono tra gli altri il vincitore della frazione di ieri Joseph Dombrowski , ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ?? Piacenza - Sestola ?? @JoeDombro ???? ?? @ADM_RossodiBuja ???? ?? @fiorebike ???? ??… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - lorenzoBuonvino : Forza Roma. Viva il Giro d’Italia. #giroditalia2021 - paolovez : RT @ilpedidavide: Direttamente dal Giro d’Italia mito #intermerda #giroditalia #inter -