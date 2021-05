Giro d’Italia 2021, Giacomo Nizzolo: “Ho dato il massimo, ho trovato qualcuno più forte di me. Il finale non era pericoloso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giacomo Nizzolo deve rimandare ancora una volta il suo appuntamento con la prima vittoria della sua carriera al Giro d’Italia. Il velocista dela Qhubeka-Assos si deve accontentare del secondo posto nella Modena-Cattolica, quinta tappa della Corsa Rosa, venendo bruciato da Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sul rettilineo finale. Il campione italiano ed europeo commenta così la sua prova subito dopo l’arrivo: “Diciamo che ci ho fatto un po’ l’abitudine con queste sensazioni. Ma ho dato il massimo, non ho rimpianti. Ho trovato qualcuno più forte di me oggi, ma continuo a crederci”. Un passaggio anche sugli ultimi chilometri, caratterizzati dalle numerose cadute che hanno coinvolto Joseph Dombrowski, Pavel Sivakov e soprattutto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)deve rimandare ancora una volta il suo appuntamento con la prima vittoria della sua carriera al. Il velocista dela Qhubeka-Assos si deve accontentare del secondo posto nella Modena-Cattolica, quinta tappa della Corsa Rosa, venendo bruciato da Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sul rettilineo. Il campione italiano ed europeo commenta così la sua prova subito dopo l’arrivo: “Diciamo che ci ho fatto un po’ l’abitudine con queste sensazioni. Ma hoil, non ho rimpianti. Hopiùdi me oggi, ma continuo a crederci”. Un passaggio anche sugli ultimi chilometri, caratterizzati dalle numerose cadute che hanno coinvolto Joseph Dombrowski, Pavel Sivakov e soprattutto ...

