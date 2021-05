Giro d’Italia 2021, Elia Viviani: “Caleb Ewan è stato il più forte oggi. Abbiamo portato a casa un buon risultato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Elia Viviani ha chiuso al terzo posto la quinta tappa del Giro d’Italia 2021 con l’arrivo a Cattolica. Il velocista della Cofidis era posizionato benissimo ai 200 metri dal traguardo ma è stato superato prima da Giacomo Nizzolo e poi da Caleb Ewan autore di una rimonta fantastica che ha potuto esultare per la prestigiosa vittoria. “E’ stata una giornata nervosa con il vento. Alla fine eravamo ben posizionati. Nell’ultima curva eravamo intorno alla decima posizione con Simone. Simone è stato bravissimo a mantenere la calma e a permettermi di scattare nel miglior modo possibile. È stato il miglior lavoro che si possa sperare nel finale. Caleb (Ewan) è stato il più più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha chiuso al terzo posto la quinta tappa delcon l’arrivo a Cattolica. Il velocista della Cofidis era posizionato benissimo ai 200 metri dal traguardo ma èsuperato prima da Giacomo Nizzolo e poi daautore di una rimonta fantastica che ha potuto esultare per la prestigiosa vittoria. “E’ stata una giornata nervosa con il vento. Alla fine eravamo ben posizionati. Nell’ultima curva eravamo intorno alla decima posizione con Simone. Simone èbravissimo a mantenere la calma e a permettermi di scattare nel miglior modo possibile. Èil miglior lavoro che si possa sperare nel finale.) èil più più ...

