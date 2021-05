Giro d’Italia 2021, De Marchi: “Aumentare le protezioni, ci sono troppi pericoli” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La tappa era iniziata nel modo migliore, c’era tanta gente ed era emozionate, poi è diventata stressante e pericolosa. Per percorrere queste strade dovremmo Aumentare le protezioni”. Così la maglia rosa Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) al termine della quinta tappa del Giro, contrassegnata dalle cadute nel finale di Sivakov e Landa. IL VIDEO DELLA CADUTA DI LANDA, TRASPORTATO IN AMBULANZA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La tappa era iniziata nel modo migliore, c’era tanta gente ed era emozionate, poi è diventata stressante e pericolosa. Per percorrere queste strade dovremmole”. Così la maglia rosa Alessandro De(Israel Start-Up Nation) al termine della quinta tappa del, contrassegnata dalle cadute nel finale di Sivakov e Landa. IL VIDEO DELLA CADUTA DI LANDA, TRASPORTATO IN AMBULANZA SportFace.

