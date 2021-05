Giro d'Italia 2021, 7° tappa Notaresco-Termoli: percorso, orari e altimetria (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo le fatiche dell'arrivo in salita di Ascoli Piceno, il Giro d'Italia 2021 propone la settima tappa di 181 km che porterà la carovana rosa da Notaresco, piccolo comune del teramano, a Termoli (CB) in una frazione abruzzese-molisana. Il percorso della 7° tappa La settima tappa del Giro d'Italia numero 104, in programma venerdì 14 maggio, partirà, da Notaresco in provincia di Teramo e, dopo aver attraversato anche le province di Pescara, Chieti e Campobasso, si concluderà a Termoli, dopo 181 km. Si tratta di una frazione che si potrebbe prestare ad una fuga, qualora partisse nella prima parte della tappa, ma che potrebbe anche concludersi con una ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo le fatiche dell'arrivo in salita di Ascoli Piceno, ild'propone la settimadi 181 km che porterà la carovana rosa da, piccolo comune del teramano, a(CB) in una frazione abruzzese-molisana. Ildella 7°La settimadeld'numero 104, in programma venerdì 14 maggio, partirà, dain provincia di Teramo e, dopo aver attraversato anche le province di Pescara, Chieti e Campobasso, si concluderà a, dopo 181 km. Si tratta di una frazione che si potrebbe prestare ad una fuga, qualora partisse nella prima parte della, ma che potrebbe anche concludersi con una ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ?? Piacenza - Sestola ?? @JoeDombro ???? ?? @ADM_RossodiBuja ???? ?? @fiorebike ???? ??… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - GiorgioBramati : RT @RaiSport: #Giro ?? 5ª tappa Bruttissima caduta di gruppo. Mikel #Landa a terra. Guarda il video su @RaiPlay ?? - TLeonardi : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? ULTIMO CHILIMETRO?? #Giro -