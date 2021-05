Giovannini e Lamorgese spiegano che l’Italia non chiuderà i porti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Da gennaio a ieri, gli sbarchi di migranti sulle coste italiane sono stati 12.894, a fronte dei circa 3mila dello stesso periodo del 2020. La «cabina di regia» del governo Draghi sull’immigrazione non si è ancora riunita. Ma ieri si è tenuto un primo incontro a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione con il presidente del Consiglio, la ministra dell’Interno Lucianae i colleghi di Esteri e Difesa, Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini. In un’intervista rilasciata ad Avvenire, Lucianaspiega che i numeri in crescita sono dovuti anche alla crisi sociale ed economica innescata dal Covid-19 che ha colpito il continente africano. Da tempo, dice, «in previsione degli incrementi degli sbarchi in estate, stiamo insistendo con tutti gli interlocutori europei coinvolti come noi nella complessa trattativa sul nuovo Patto Immigrazione e ...