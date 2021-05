Giornata Internazionale dell’Infermiere. Non dimentichiamo i colleghi morti di Coronavirus in Italia e nel mondo. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi è la Giornata Internazionale dell’Infermiere e come quotidiano sanitario, ma sempre più generalista, non potevamo dimenticare tutti i colleghi deceduti per Covid-19. Non potevamo dimenticare oggi, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, tutti i colleghi deceduti in Italia e nel mondo per Coronavirus. Per non oggi, giorno della nascita di Florence Nightingale, non è e non può essere una semplice manifestazione della categoria. Il 12 maggio di ogni anno deve essere utilizzato per ricordare tutti gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici ammalatisi di Covid-19 e deceduti su un letto d’ospedale o a casa dopo aver difeso strenuamente la salute e l’incolumità dei loro ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi è lae come quotidiano sanitario, ma sempre più generalista, non potevamo dimenticare tutti ideceduti per Covid-19. Non potevamo dimenticare oggi, in occasione della, tutti ideceduti ine nelper. Per non oggi, giorno della nascita di Florence Nightingale, non è e non può essere una semplice manifestazione della categoria. Il 12 maggio di ogni anno deve essere utilizzato per ricordare tutti gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici ammalatisi di Covid-19 e deceduti su un letto d’ospedale o a casa dopo aver difeso strenuamente la salute e l’incolumità dei loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Internazionale Monsignor Pizzaballa: "E' triste vedere la tensione nelle comunità miste che prima vivevano in pace" Lunedì scorso è stata una giornata molto difficile e pesante. Ora a Gerusalemme la situazione si è ... E il ruolo della comunità internazionale? 'Qui è irrilevante, non esiste', taglia corto monsignor ...

Giornata internazionale dell'Infermiere, un riconoscimento per gli infermieri maremmani Stamattina la cerimonia in sala Pegaso. Grosseto : Un riconoscimento per gli infermieri maremmani è stato consegnato oggi, nella Giornata internazionale dell'Infermiere. La cerimonia si è tenuta nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, alla presenza delle autorità comunali e provinciali, dei vertici dell'Università, dei ...

La Giornata Internazionale dell'Infermiere Agenzia ANSA Giornata internazionale Infermiere, UGL: riconoscimenti concreti Chiediamo che il sacrificio degli infermieri non rimanga vano e che oltre ad elogi ed encomi ci siano finalmente riconoscimenti concreti”.

Dalla collaborazione dei musei di Parabiago nasce “Musei in itinere” In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, dall'unione tra l'Officina Rancilio 1926 e il Museo della Fondazione Carla Musazzi nasce "Musei in itinere".

