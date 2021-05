Giornata internazionale dell’infermiere, Humanitas omaggia i suoi 3200 professionisti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere e Humanitas rende omaggio ai 3200 professionisti sanitari assistenziali che lavorano negli ospedali di Rozzano, Milano, Bergamo, Castellanza, Torino, Catania, negli Humanitas Medical Care e in Humanitas University con un video che ne racconta il valore. Questa particolare festa ricorre nell’anniversario della nascita di Florence Nightingale, che fondò le scienze infermieristiche come oggi le conosciamo basandole su esperienza, analisi dei dati e ricerca. Un approccio che combina grandi capacità professionali e doti umane. Tante specializzazioni, competenze ed emozioni, una continua formazione e una profonda dedizione per i pazienti: ecco ciò che rende fondamentali i ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio si celebra larende omaggio aisanitari assistenziali che lavorano negli ospedali di Rozzano, Milano, Bergamo, Castellanza, Torino, Catania, negliMedical Care e inUniversity con un video che ne racconta il valore. Questa particolare festa ricorre nell’anniversario della nascita di Florence Nightingale, che fondò le scienze infermieristiche come oggi le conosciamo basandole su esperienza, analisi dei dati e ricerca. Un approccio che combina grandi capacità professionali e doti umane. Tante specializzazioni, competenze ed emozioni, una continua formazione e una profonda dedizione per i pazienti: ecco ciò che rende fondamentali i ...

