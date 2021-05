Giorgia Palmas | il grande giorno è arrivato | “una felicità nuova”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.stupisce tutti e con un tenero scatti mostra ai fan che ilè finalmente: “unasorprende tutti e con un dolcissimo scatto sulla sua pagina Instagram lascia tutti senza fiato: “una“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa ed apprezzatissima ex velina di

Advertising

filufilo : RT @Unf_Tweet: - fanpage : FIlippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati, 'Staremo insieme per tutta la vita' - zugrusina : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @macandy62… - tizianosmile1 : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati ???? - zazoomblog : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto ecco le foto. Siamo marito e moglie davvero! - #Giorgia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l'ora #12MaggioE FILIPPO MAGNINI, IL BATTESIMO DI MIA approfondimento, ...Fiori d'arancio per l'ex nuotatore e la soubrette lanciata da Striscia la ...Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati. Il matrimonio con rito civile è stato celebrato in gran segreto. Presenti solo i parenti più cari. La coppia, dopo aver pronunciato il fatidico sì, ha ...La coppia si è sposata civilmente il 12 maggio e la gioia è grande: «Siamo felici di una felicità nuova, siamo marito e moglie e non vedevamo l'ora» ...