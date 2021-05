Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati | «Abbiamo detto sì»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno scatto in bianco e nero, al momento del bacio: così Giorgia Palmas e Filippo Magnini, via social, hanno annunciato il loro matrimonio.

Advertising

tizianosmile1 : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati ???? - zazoomblog : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto ecco le foto. Siamo marito e moglie davvero! - #Giorgia… - IncontriClub : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - IsaeChia : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto: l’annuncio - ChiccoseDOC : GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI, NOZZE OFFICIATE OGGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco la prima foto. ' Siamo marito e moglie davvero! '. Pochi minuti fa, l'ex velina sarda ha pubblicato un post inaspettato per ...Tantissimi i messaggi dal mondo dello spettacolo: da Francesca Barra a Cristina Marina, daad Emanuel Filiberto di Savoia. Anche il papà, Marco Roscio , ha annunciato sul suo profilo ...La coppia si è sposata civilmente il 12 maggio e la gioia è grande: «Siamo felici di una felicità nuova, siamo marito e moglie e non vedevamo l'ora» ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco la prima foto. «Siamo marito e moglie davvero!». Pochi minuti fa, l'ex velina sarda ha pubblicato ...