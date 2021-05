Giorgia Meloni e il dramma d’infanzia: Soffrivo perché mi chiamavano così (Di mercoledì 12 maggio 2021) In una recente intervista Giorgia Meloni si confessa a cuore aperto. Tra le lacrime racconta della sua infanzia Giorgia Meloni durante il Festival Internazionale del cinema di Roma (getty images)Tutti la immaginiamo una donna forte, capace di scontrarsi col peggior avversario politico, e invece in un’intervista la leader di “Fratelli di Italia” ha mostro la sua umana fragilità. Si è lasciata andare raccontando della sua vita privata e la sua difficile infanzia. Per un momento ha tralasciato il mondo della politica e si è aperta ai telespettatori di Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Una Meloni inedita è andata in onda lo scorso 8 maggio su Canale 5 che ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita a volte difficile. L’ha segnata la mancanza del padre e le offese da parte ... Leggi su kronic (Di mercoledì 12 maggio 2021) In una recente intervistasi confessa a cuore aperto. Tra le lacrime racconta della sua infanziadurante il Festival Internazionale del cinema di Roma (getty images)Tutti la immaginiamo una donna forte, capace di scontrarsi col peggior avversario politico, e invece in un’intervista la leader di “Fratelli di Italia” ha mostro la sua umana fragilità. Si è lasciata andare raccontando della sua vita privata e la sua difficile infanzia. Per un momento ha tralasciato il mondo della politica e si è aperta ai telespettatori di Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Unainedita è andata in onda lo scorso 8 maggio su Canale 5 che ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita a volte difficile. L’ha segnata la mancanza del padre e le offese da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni 'Io sono Giorgia', il libro della Meloni è uscito da pochi giorni ed è già un 'best sellers' di Giulia Ferretti E' uscito a inizio settimana, ma è già in vetta alle classifiche ' Io sono Giorgia ', il libro autobiografico della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e la mia vita siamo in realtà distanti dal racconto che se ne fa. E ho deciso di aprirmi, di ...

Assenteismo in Parlamento: la classifica dei parlamentari più assenti in aula ...70%) Fausto Guilherme Longo ((68,90%) Carmelo Lo Monte (67,70) Leonardo Salvatore Penna (67,60%) Marta Antonia Fascina (66,10%) Antonio Martino (63,50%) Andrea Orsini (61%) Giorgia Meloni (60,40%) ...

Verissimo, Lea T contro l’ospitata di Giorgia Meloni: “Non mandate in onda la mia intervista,… Il Fatto Quotidiano Con lo “Zio” si può Mentre a Guidonia Montecelio gli schieramenti cominciano a delinearsi in vista delle elezioni del 2022, a Roma Capitale è ancora tutto in discussione per la tornata elettorale prevista per il prossimo ...

