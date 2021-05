Gianni Morandi risponde a chi gli chiede come sta la mano destra (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianni Morandi continua la riabilitazione per la mano destra dopo il brutto incidente. Tutti gli chiedono come sta e anche se lui spesso pubblica foto e in poche frasi sui social racconta come procede, ha voluto rispondere alle domande dei fan su Instagram. “La mano ha bisogno di tanto tempo e fisioterapia ci vogliono tempo e pazienza, andiamo avanti” ha sorriso Gianni Morandi rispondendo a chi continua a chiedergli quando riuscirà a suonare la sua amata chitarra. A chi gli ha chiesto se si ritiene fortunato la risposta dice tutto: “Se ti riferisci alla mia carriera sono felice perché sono stato molto ma molto fortunato, se ti riferisci a quando sono caduto nel fuoco sono un cretino”. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 maggio 2021)continua la riabilitazione per ladopo il brutto incidente. Tutti gli chiedonosta e anche se lui spesso pubblica foto e in poche frasi sui social raccontaprocede, ha volutore alle domande dei fan su Instagram. “Laha bisogno di tanto tempo e fisioterapia ci vogliono tempo e pazienza, andiamo avanti” ha sorrisondo a chi continua argli quando riuscirà a suonare la sua amata chitarra. A chi gli ha chiesto se si ritiene fortunato la risposta dice tutto: “Se ti riferisci alla mia carriera sono felice perché sono stato molto ma molto fortunato, se ti riferisci a quando sono caduto nel fuoco sono un cretino”. ...

Advertising

VenezianoMario : Il Mondo Cambierá Gianni Morandi - WowNotizie : Avete mai visto le sorelle di Gianni Morandi? Eccole in una foto tutti insieme. Si somigliano tantissimo! - radiolisola : #NowPlaying: Gianni Morandi - C'Era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Sto - moonlightnjallx : RT @niallspromoIT: Vi parlo(parliamo) da due persone che seguono Niall da molti anni, siamo stressate, chi ce lo ha fatto fare? Perché cont… - Costa95Ale : Adoro come Gianni Morandi ci aggiorni quotidianamente sullo stato della sua manina -