Gianni Morandi e il recupero della mano destra | ecco la novità

Una volta uscito dall'ospedale, Gianni Morandi è tornato onnipresente sui social dove si racconta tra routine e recupero della mano Onnipresente sui social da quando è ritornato a casa, Gianni Morandi si racconta alla sua community tra routine e il recupero della mano destra. L'incidente ha comportato dei danni per il cantante che giorno dopo giorno cerca di migliorare le sue condizioni di salute. Se le altre parti del corpo ustionate con il tempo sono guarite, lo stesso non si può dire della mano destra che, per ammissione dello stesso artista, è stata la parte più colpita e che ha bisogno di più tempo per guarire. Non si perde d'animo ...

