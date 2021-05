Gianna Nannini | rinviati al 2022 il live di Firenze e il tour europeo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

Il tour europeo e il Live di Firenze disono stati ufficialmente rinviati al 2022, così come tutte le date dei più importanti festival internazionali. La cantautrice, alla luce delle disposizioni ministeriali, ha ...rinvia al prossimo anno sia il concerto - evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto per il 29 maggio (la nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni, i biglietti già ...La finalissima di 'Name That Tune – Indovina La Canzone', gara musicale condotta da Enrico Papi, arriva all’atto finale, questa sera alle 21.30 mercoledì 12 maggio, su TV8. La squadra delle donne, com ...Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, si comunica che il concerto-evento di Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto il 29 maggio 2021, è posticipato al 2022. La nu ...