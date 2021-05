Gf Vip 5 | flirt in corso tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Arriva la replica dell’opinionista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La vita amorosa dicontinua ad appassionare e far discutere. Il vincitore del Gf Vip5 è stato avvistato dai fotografi di Chi qualche settimana fa in compagnia di Lorenzo Campi. Un articolo, quello pubblicato dal noto settimanale, che sembrava ufficializzare la frequentazione, visto che era stato scritto proprio da Gabriele Parpiglia, l’autore di. La situazione però sembrerebbe essere cambiata. Qualche giorno fa l’opinionista dell’Isola 15 era stato avvistato in compagnia di un altro bel ragazzo, l’ex ballerino di Amici 20. Le foto avevano provocato l’entusiastica reazione dei rispettivi fan, che avevano fatto partire la ship tra i due. Ad incrementare l’hype nei fandom ci ha pensato il settimanale Chi che proprio ...

Il vincitore del GFpaparazzato insieme al ballerino di Amici tra mani nei capelli e baci. Tommaso Zorzi in tv è ... No, non parlo delcon Lorenzo Campi , che pare sia già cosa vecchia, ma di ...Dayane Mello ha un nuovo amore! Dopo esser uscita dalla casa del GF5, la modella brasiliana ha avuto un brevecon il suo ex Mario Balotelli . I due hanno anche passato un weekend insieme, ma il ritorno di fiamma vero e proprio non c'è mai stato. Oggi il ...Tommaso Zorzi dopo essere uscito dal GF Vip è finito al centro di diversi gossip sulla sua vita privata: oggi chiarisce anche il rapporto coi paparazzi ...Nuovo flirt per l'ex concorrente del Grande Fratello Dayane Mello. La bella modella brasiliana è stata fotografata in Costiera Amalfitana ...