Gf Vip 5, flirt in corso tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Arriva la replica dell’opinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021) La vita amorosa di Tommaso Zorzi continua ad appassionare e far discutere. Il vincitore del Gf Vip 5 è stato avvistato dai fotografi di Chi qualche settimana fa in compagnia di Lorenzo Campi. Un articolo, quello pubblicato dal noto settimanale, che sembrava ufficializzare la loro frequentazione, visto che era stato scritto proprio da Gabriele Parpiglia, l’autore di Tommaso. La situazione però sembrerebbe essere cambiata. Lo scorso weekend l’opinionista dell’Isola 15 era stato avvistato a Milano in compagnia di un altro bel ragazzo, l’ex ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani. Le foto avevano provocato l’entusiastica reazione dei rispettivi fan, che avevano fatto partire la ship tra i due. Ad incrementare l’hype nei fandom ci ha ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) La vita amorosa dicontinua ad appassionare e far discutere. Il vincitore del Gf Vip 5 è stato avvistato dai fotografi di Chi qualche settimana fa in compagnia di Lorenzo Campi. Un articolo, quello pubblicato dal noto settimanale, che sembrava ufficializzare la loro frequentazione, visto che era stato scritto proprio da Gabriele Parpiglia, l’autore di. La situazione però sembrerebbe essere cambiata. Lo sweekend l’opinionista dell’Isola 15 era stato avvistato a Milano in compagnia di un altro bel ragazzo, l’ex ballerino di Amici 20. Le foto avevano provocato l’entusiastica reazione dei rispettivi fan, che avevano fatto partire la ship tra i due. Ad incrementare l’hype nei fandom ci ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, flirt in corso tra #TommasoZorzi e #TommasoStanzani? Arriva la replica dell’opinionista! #Amici20 #Isola - BakshDark : #gregorelli Francesco Zangrillo smentisce il flirt con la Gregoraci: è già fidanzato - Gabriel75951352 : @BasiniLaura Brava Giulia, se certi ‘’VIP’’ very important person, che di importante non hanno niente, invece di pe… -