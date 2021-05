Gervasoni indagato per vilipendio a Mattarella, la ministra dell’Università Messa: “Solleciterò l’ateneo del Molise a prendere provvedimenti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La ministra dell’Università Maria Cristina Messa solleciterà l’università del Molise a prendere provvedimenti nei confronti di Marco Gervasoni, docente dell’ateneo indagato e perquisito per minacce e offese al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Messa si è detta “sicura” che l’università “prenderà provvedimenti” e “comunque li Solleciterò a farlo”, ha detto a Radio Capital sul caso. Il rettore dell’ateneo molisano Luca Brunese ha spiegato di aver avuto un colloquio con la ministra sulla vicenda: “Abbiamo concordato che è molto grave. Aspettiamo l’andamento dell’inchiesta, ma siamo pronti a prendere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) LaMaria Cristinasolleciterà l’università delnei confronti di Marco, docente dele perquisito per minacce e offese al presidente della Repubblica Sergiosi è detta “sicura” che l’università “prenderà” e “comunque lia farlo”, ha detto a Radio Capital sul caso. Il rettore delmolisano Luca Brunese ha spiegato di aver avuto un colloquio con lasulla vicenda: “Abbiamo concordato che è molto grave. Aspettiamo l’andamento dell’inchiesta, ma siamo pronti ale ...

